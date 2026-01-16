Bolsa atleta 2026 tem edital divulgado e abre inscrições em janeiro

247 - O Governo do Brasil anunciou a publicação do edital do Programa Bolsa Atleta para o ciclo de 2026, iniciativa que regulamenta a concessão do benefício a esportistas de diversas modalidades e níveis de competição. As inscrições estarão abertas a partir de 19 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro, com um cronograma que prevê a divulgação da primeira lista de contemplados ainda no mês de março.

De acordo com o edital, os resultados esportivos considerados serão aqueles obtidos ao longo de 2025, desde que reconhecidos pelo Ministério do Esporte. O documento abrange atletas das categorias olímpica, paralímpica e surdolímpica, além das categorias internacional, nacional, de base e estudantil, reforçando o alcance do programa em diferentes fases da carreira esportiva.

Ao comentar a abertura do novo ciclo, o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), destacou a importância da política pública para o desenvolvimento do esporte nacional. “O Bolsa Atleta é uma das políticas públicas mais importantes para o fortalecimento do esporte brasileiro. Com a publicação deste edital, damos início a um novo ciclo que garante previsibilidade, apoio financeiro e condições para que nossos atletas sigam treinando, competindo e representando o Brasil em alto nível. Nosso compromisso é assegurar que esse investimento chegue a quem está na ativa e dedicado ao esporte, valorizando o mérito e a trajetória de cada atleta”, afirmou.

A secretária Nacional de Excelência Esportiva, Iziane Marques, também ressaltou o caráter estruturante do programa. “Temos a responsabilidade de conduzir esse processo com critérios de transparência, integridade e respeito aos atletas, garantindo que o recurso público chegue a quem realmente está em atividade e representando o país. Como atleta, sei o quanto esse apoio é decisivo para assegurar treino, competição e permanência no esporte. Este edital representa oportunidade, continuidade e segurança para milhares de atletas em diferentes fases da carreira”, declarou.

O edital detalha todas as etapas do processo seletivo, que incluem a inscrição no Sistema Bolsa Atleta, a análise da documentação enviada, a aplicação de critérios de prioridade conforme a disponibilidade orçamentária e, posteriormente, a assinatura do Termo de Adesão. O benefício é concedido por até 12 meses, com pagamento de parcelas mensais aos atletas selecionados.

Um dos pontos de destaque do novo ciclo é a manutenção e o reforço da política de proteção às atletas gestantes, puérperas e adotantes. O edital assegura a renovação do benefício mesmo quando a participação em competições tenha sido interrompida em razão da gestação ou do puerpério. Nesses casos, é permitido utilizar resultados esportivos obtidos antes da gravidez, além da possibilidade de acréscimo de até seis parcelas, respeitando o limite máximo previsto. Durante esse período, não é exigida a comprovação de plena atividade esportiva na prestação de contas.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio do portal gov.br, com o envio do formulário e da documentação comprobatória diretamente no Sistema Bolsa Atleta. O cronograma prevê ainda prazo para complementação de documentos, interposição de recursos e a publicação da lista final até o fim de abril de 2026.

Em 2025, o Programa Bolsa Atleta registrou o maior número de beneficiários desde sua criação, com 9.207 atletas que assinaram o termo de adesão. O número representou um crescimento de 27,2% em relação a 2022 e de 5,36% na comparação com 2024. Considerando também o Bolsa Pódio, o total de atletas apoiados chegou a 9.673, acompanhado de um aumento nos investimentos, que passaram de R$ 160 milhões para R$ 176 milhões.