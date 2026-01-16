Acidente com ônibus do time sub-20 do Águia de Marabá mata preparador e fere técnico

247 - A delegação sub-20 do Águia de Marabá foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (15), quando o ônibus que transportava a equipe colidiu com um caminhão parado na estrada, nas proximidades do município de Crixás do Tocantins, no Norte do país. A tragédia resultou na morte do preparador físico Hecton Alves e deixou o técnico Ronan Tyezer gravemente ferido.

Segundo comunicado oficial publicado pelo clube nas redes sociais, a equipe retornava para Marabá, no Pará, após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, quando ocorreu a colisão. O caminhão envolvido no acidente estaria parado na via e sem qualquer tipo de sinalização, conforme relatou o Águia de Marabá.

O técnico Ronan Tyezer foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico. Até o momento da divulgação da nota oficial, o clube informou não ter confirmação sobre outros atletas com ferimentos graves. Em mensagem de pesar, o Águia de Marabá manifestou solidariedade aos familiares e pessoas próximas ao preparador físico falecido. “Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda. Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados”, declarou o clube.

A tragédia gerou ampla comoção no futebol brasileiro. Entidades esportivas, clubes e organizadores da Copinha se manifestaram publicamente, prestando homenagens a Hecton Alves e desejando pronta recuperação ao treinador ferido. Em publicação no Instagram, o perfil oficial da competição, em postagem compartilhada com a Federação Paulista de Futebol, afirmou: “A Federação Paulista de Futebol lamenta profundamente o acidente envolvendo o ônibus da delegação do Águia de Marabá na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro, que vitimou Hecton Alves, preparador físico da equipe paraense que retornava de sua participação na Copinha Sil 2026”.

Clubes tradicionais do país também se solidarizaram com a equipe paraense. O Palmeiras publicou uma nota de pesar na rede social X: “Nossas sinceras condolências aos familiares e amigos do preparador físico Hecton Alves, que lamentavelmente faleceu no acidente. Desejamos ainda uma rápida recuperação ao técnico Renan Tyezer, que está hospitalizado”. Já o Atlético se manifestou dizendo: “O Atlético se solidariza com o Águia de Marabá, cuja delegação sub-20 sofreu grave acidente no interior do Tocantins”.

A Prefeitura de Marabá também divulgou nota oficial, colocando-se à disposição para oferecer apoio ao clube e às famílias atingidas pela tragédia. “Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com os familiares, amigos e colegas de Hecton e comissão técnica, dirigentes, presidência e torcida do Águia de Marabá por tamanha perda. Desejamos que a saúde de Tyezer seja logo restaurada e os corações sejam confortados”, informou o comunicado publicado no site oficial do município.