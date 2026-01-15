“O céu é o limite”, diz Federer, sobre João Fonseca

247 - O ex-tenista suíço Roger Federer fez elogios contundentes ao brasileiro João Fonseca ao comentar o potencial do jovem atleta no circuito profissional. Ao analisar o estilo de jogo e a postura do tenista, Federer destacou não apenas aspectos técnicos, mas também características mentais que, em sua avaliação, podem levá-lo ao topo do tênis mundial.

Em entrevista na qual avaliou novos talentos do esporte, Federer afirmou que espera ver Fonseca mirando o posto mais alto do ranking, e não uma posição secundária entre os principais nomes da nova geração. “Espero que a mentalidade dele não seja a de ser o terceiro cara atrás de Carlos e Jannik, mas de se tornar o melhor”, declarou o suíço, referindo-se a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Federer ressaltou ainda a força como um dos diferenciais do brasileiro. “O que o torna único é a sua potência”, afirmou. Segundo ele, essa característica vem acompanhada de um conjunto de qualidades intangíveis que chamam atenção dentro e fora da quadra. “Ele tem uma aura especial e parece ser um garoto muito legal. Gosto de vê-lo jogar”, acrescentou.

Ao comparar o início da carreira de Fonseca com a própria trajetória, o ex-campeão de Grand Slam destacou o processo de amadurecimento técnico como etapa fundamental. “De certa forma, ele me lembra de mim mesmo: precisa de tempo para melhorar o jogo e aprender quando mudar o ritmo”, disse. Para Federer, esse aprendizado pode ser decisivo para o salto definitivo do brasileiro no circuito. “Quando ele entender isso, o céu é o limite”, concluiu.