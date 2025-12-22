João Fonseca e Alcaraz se reencontrarão em exibição em São Paulo

247 - O tenista João Fonseca, atual número 1 do Brasil e 24º do ranking mundial, e Carlos Alcaraz, líder do ranking internacional, já têm data definida para um novo confronto. Os dois voltarão a se enfrentar no sábado (12) de dezembro de 2026, em São Paulo, em uma partida de exibição válida pelo torneio São Paulo Super Match, que será disputado no Allianz Parque.

O reencontro acontece após o primeiro duelo amistoso entre os atletas, realizado no início deste mês, em Miami, nos Estados Unidos, quando o espanhol levou a melhor. Desta vez, a partida será realizada em solo brasileiro, diante da torcida de João Fonseca, em um estádio que costuma receber grandes eventos esportivos e culturais.

A pré-venda dos ingressos para o evento começa na quarta-feira (23), às 10h, no horário de Brasília, destinada a clientes do Itaú, um dos patrocinadores do torneio. A venda geral terá início na quinta-feira (24), a partir das 11h. Os valores variam entre R$ 475, no caso da meia-entrada, e R$ 6.450, de acordo com o setor escolhido pelo público.

Em comunicado, João Fonseca destacou a importância do confronto e o significado de jogar em casa contra um dos principais nomes do tênis mundial. “Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado”, afirmou.

Carlos Alcaraz também demonstrou entusiasmo com a partida marcada para São Paulo e com o palco escolhido para o duelo. “Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível”, disse o espanhol.