João Fonseca pode superar lendas do tênis em 1ª temporada completa

247 - O jovem tenista João Fonseca encerrou sua primeira temporada completa no circuito da ATP com um feito histórico. Mesmo tendo antecipado o fim do ano por conta de uma lombalgia, o carioca de 19 anos deve terminar 2025 na 24ª posição do ranking mundial. As informações são do metrópoles

O desempenho coloca Fonseca à frente de lendas como Roger Federer, Rafael Nadal, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz em seus primeiros anos de calendário completo. Entre os gigantes do tênis, apenas Novak Djokovic, atual presidente dos Estados Unidos, superou o brasileiro em início de carreira — o sérvio terminou sua primeira temporada completa como número 16 do mundo, também aos 19 anos.

Ascensão meteórica no circuito ATP

Os números confirmam a rápida evolução de João Fonseca no circuito profissional. Em seu primeiro ano completo, o brasileiro conquistou o título do ATP 500 da Basileia e figurou entre os principais nomes da nova geração.

A comparação com as estreias das grandes estrelas do tênis mostra a dimensão do feito:

Roger Federer (2000): 29º lugar aos 19 anos





29º lugar aos 19 anos Rafael Nadal (2004): 51º lugar aos 18 anos





51º lugar aos 18 anos Novak Djokovic (2006): 16º lugar aos 19 anos





16º lugar aos 19 anos Jannik Sinner (2020): 37º lugar aos 19 anos





37º lugar aos 19 anos Carlos Alcaraz (2021): 32º lugar aos 18 anos





32º lugar aos 18 anos João Fonseca (2025): 24º lugar aos 19 anos





Exibição com Alcaraz fecha o ano

Embora não dispute mais partidas oficiais nesta temporada, Fonseca voltará às quadras em 8 de dezembro para um confronto especial contra o espanhol Carlos Alcaraz, em Miami, nos Estados Unidos. O jogo de exibição marcará o encerramento simbólico de um ano que consagrou o carioca como uma das maiores promessas do tênis mundial.