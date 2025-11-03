João Fonseca pode superar lendas do tênis em 1ª temporada completa
Jovem brasileiro termina tem primeiro ano melhor do que nomes como Nadal, Federer e Alcaraz
247 - O jovem tenista João Fonseca encerrou sua primeira temporada completa no circuito da ATP com um feito histórico. Mesmo tendo antecipado o fim do ano por conta de uma lombalgia, o carioca de 19 anos deve terminar 2025 na 24ª posição do ranking mundial. As informações são do metrópoles
O desempenho coloca Fonseca à frente de lendas como Roger Federer, Rafael Nadal, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz em seus primeiros anos de calendário completo. Entre os gigantes do tênis, apenas Novak Djokovic, atual presidente dos Estados Unidos, superou o brasileiro em início de carreira — o sérvio terminou sua primeira temporada completa como número 16 do mundo, também aos 19 anos.
Ascensão meteórica no circuito ATP
Os números confirmam a rápida evolução de João Fonseca no circuito profissional. Em seu primeiro ano completo, o brasileiro conquistou o título do ATP 500 da Basileia e figurou entre os principais nomes da nova geração.
A comparação com as estreias das grandes estrelas do tênis mostra a dimensão do feito:
- Roger Federer (2000): 29º lugar aos 19 anos
- Rafael Nadal (2004): 51º lugar aos 18 anos
- Novak Djokovic (2006): 16º lugar aos 19 anos
- Jannik Sinner (2020): 37º lugar aos 19 anos
- Carlos Alcaraz (2021): 32º lugar aos 18 anos
- João Fonseca (2025): 24º lugar aos 19 anos
Exibição com Alcaraz fecha o ano
Embora não dispute mais partidas oficiais nesta temporada, Fonseca voltará às quadras em 8 de dezembro para um confronto especial contra o espanhol Carlos Alcaraz, em Miami, nos Estados Unidos. O jogo de exibição marcará o encerramento simbólico de um ano que consagrou o carioca como uma das maiores promessas do tênis mundial.