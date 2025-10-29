João Fonseca é derrotado por russo e deixa o Masters de Paris

247 - O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, foi eliminado do Masters 1000 de Paris após ser derrotado pelo russo Karen Khachanov por 2 sets a 1 — com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3 — na noite de quarta-feira (29). O confronto foi válido pela segunda rodada do torneio disputado na capital francesa.

As informações são do portal Terra, com base em reportagem publicada pelo Sportbuzz. Com a vitória, Khachanov avançou às oitavas de final e enfrentará o vencedor do duelo entre o canadense Gabriel Diallo e o australiano Alex de Minaur. Fonseca, por sua vez, se prepara para o ATP 250 de Atenas, que será disputado entre 2 e 8 de novembro.

No primeiro set, Khachanov dominou amplamente. O russo impôs ritmo intenso desde o início, controlou as trocas de bola e abriu 5 a 0 sem dificuldades. Fonseca conseguiu confirmar um game, mas o adversário fechou a parcial em 6/1.

No segundo set, o brasileiro reagiu. Com melhor aproveitamento no saque e maior agressividade nos golpes de fundo, Fonseca abriu 3 a 0 e manteve o controle até fechar em 6/3, empatando a partida.

A definição veio no terceiro set. Mais experiente, Khachanov explorou os erros do brasileiro e obteve uma quebra de serviço no momento decisivo, consolidando o triunfo por 6/3 e garantindo a vaga na próxima fase.

Fonseca havia estreado na competição na terça-feira (28), quando venceu o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3. O confronto repetiu o duelo da sexta-feira (24), pelas quartas de final do ATP 500 de Basileia, vencido também pelo brasileiro, que conquistou o título do torneio suíço.

Com a eliminação em Paris, João Fonseca encerra sua participação no circuito europeu e concentra-se agora na sequência da temporada, em busca de novos pontos no ranking da ATP.