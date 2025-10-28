João Fonseca vence em Paris e avança ainda mais no ranking da ATP

247 – O brasileiro João Fonseca confirmou mais uma grande atuação e garantiu vaga na segunda fase do Masters 1000 de Paris, na França. Segundo informações da Gazeta Esportiva, o jovem de 19 anos venceu novamente o canadense Denis Shapovalov, número 23 do mundo, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.

O confronto desta terça-feira repetiu o embate da semana passada, quando Fonseca já havia derrotado Shapovalov nas quartas de final do torneio de Basileia, na Suíça. Naquela ocasião, o canadense abandonou o jogo no último set, facilitando o caminho do brasileiro para o título. Agora, em Paris, Fonseca confirmou a superioridade com uma virada consistente e emocionalmente madura, demonstrando a evolução de seu jogo diante de adversários experientes do circuito.

Caminho até a próxima fase

Com o resultado, Fonseca avança à segunda rodada e tentará igualar seu melhor desempenho em torneios Masters 1000 — as oitavas de final alcançadas em Miami e Cincinnati, ambos nos Estados Unidos. O próximo adversário será o russo Karen Khachanov, atual número 14 do mundo, que venceu o americano Ethan Quinn por 6/1 e 6/1. O duelo está marcado para esta quarta-feira, em horário ainda a ser definido.

Khachanov chega embalado após boas atuações recentes e busca pontos decisivos para tentar uma vaga no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Ascensão no ranking da ATP

A vitória também deve render uma boa recompensa no ranking mundial. João Fonseca, que iniciou o torneio como 28º colocado, deve subir cinco posições, alcançando o 23º lugar na próxima atualização da ATP. Além de derrotar Shapovalov, o carioca foi beneficiado pelas eliminações de Griekspoor, Darderi e Machác, além da ausência do grego Stefanos Tsitsipas na competição.

Como foi o jogo

O primeiro set foi equilibrado, com ambos confirmando seus serviços até o placar de 5/5. No entanto, Shapovalov conseguiu uma quebra crucial e fechou em 7/5. Fonseca reagiu no segundo set, impondo ritmo mais agressivo e quebrando o saque do canadense logo no início, abrindo 2/0 e administrando a vantagem até fechar em 6/4.

No set decisivo, o brasileiro mostrou maturidade e sangue-frio. Quebrou novamente o serviço do adversário e salvou cinco break points em sequência, consolidando o domínio emocional da partida. Com excelente aproveitamento nas trocas de fundo e controle do jogo, Fonseca fechou o confronto em 6/3, garantindo uma das vitórias mais marcantes de sua jovem carreira.

Com mais essa conquista, João Fonseca confirma o bom momento e reforça sua posição como uma das principais promessas do tênis mundial.