João Fonseca empolga torcida brasileira, mas Alcaraz confirma superioridade em amistoso em Miami

247 – O aguardado duelo entre Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, e o brasileiro João Fonseca, uma das maiores revelações do tênis atual, movimentou Miami na noite do amistoso que reuniu mais de 20 mil torcedores no LoanDepot Park. O jogo terminou com vitória do espanhol por 2 sets a 1, em uma apresentação que mesclou competitividade, bom humor e clima de pré-temporada. A informação é do jornal Estado de S. Paulo, que acompanhou o evento in loco.

A exibição, que integrou o Miami Invitational, transformou em poucas horas o estádio do Miami Marlins em uma arena de tênis. Embora não estivesse lotado, o público — majoritariamente brasileiro — deu o tom da partida. A cada erro de Alcaraz ou acerto de Fonseca, o estádio reagia como em um torneio oficial.

Público brasileiro domina as arquibancadas

Os ingressos variaram entre US$ 40 e US$ 239, e boa parte da torcida era formada por brasileiros que vivem na região ou viajaram especialmente para ver a promessa de 19 anos. O ambiente foi de descontração: risos, brincadeiras e lances ousados, típicos de partidas sem pontuação oficial, fizeram parte do espetáculo.

Até mesmo a transmissão oficial entrou no clima leve, ao contabilizar os pontos de Fonseca após ele colocar um boné branco no segundo set.

Espanhol domina o primeiro set; Fonseca reage no segundo

Ainda se recuperando de lesão e iniciando sua preparação para 2026, Alcaraz levou mais a sério o primeiro set. A parcial foi equilibrada até o espanhol conseguir uma quebra e fechar por 7/5. No segundo set, porém, Fonseca aproveitou o relaxamento do adversário, impôs ritmo agressivo e abriu 4/0, confirmando a parcial em 6/2.

A decisão foi para o super tie-break. Fonseca começou de forma arrasadora, abrindo 5 a 0 com ataques potentes do fundo da quadra. Mas, quando Alcaraz reencontrou a concentração, retomou o controle do jogo e virou para 10 a 8.