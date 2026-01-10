João Fonseca desiste do ATP 250 de Adelaide e adia estreia na temporada 2026

247 - O tenista brasileiro João Fonseca adiou mais uma vez sua estreia oficial na temporada de 2026 ao desistir do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. A decisão ocorre às vésperas do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, e reforça a cautela do atleta com sua condição física após um problema na região lombar.

A informação foi divulgada pela CNN Brasil. Fonseca já havia ficado fora do ATP 250 de Brisbane e também não integrou a lista de convocados para o confronto do Brasil contra o Canadá pela Copa Davis, aumentando a expectativa em torno de seu retorno às quadras.

Segundo o próprio tenista, a decisão foi tomada após avaliações médicas e conversas com sua equipe técnica. “Nos últimos dias, focamos no tratamento e na recuperação da região lombar. Após treinar aqui em Adelaide, fiz uma avaliação com a minha equipe e decidimos concentrar os esforços no Australian Open. Vou continuar me preparando em Adelaide por mais alguns dias e espero voltar para jogar aqui no ano que vem”, afirmou Fonseca.

O ATP 250 de Adelaide seria o último compromisso competitivo antes do Australian Open, funcionando como um teste importante para os principais nomes do circuito. Ainda assim, a equipe do brasileiro avaliou que o risco de agravar a lesão superava os benefícios de disputar o torneio preparatório.

Apesar da ausência nas primeiras semanas do ano, João Fonseca segue bem posicionado no ranking mundial. Após encerrar 2025 como o 24º do mundo, ele apareceu na 29ª colocação na primeira atualização da ATP em 2026, uma queda de cinco posições. A tendência é que o brasileiro ainda perca alguns postos caso siga sem competir nas próximas semanas.

Mesmo com o recuo no ranking, Fonseca está garantido como cabeça de chave no Australian Open, o que lhe assegura uma chave teoricamente mais favorável na estreia do torneio. A condição reforça a estratégia de preservar o físico para chegar em melhores condições ao Grand Slam.

Considerado um dos principais nomes do tênis brasileiro na atualidade, João Fonseca encerrou a última temporada em alta e carrega grande expectativa para 2026. A prioridade agora é a recuperação plena, com o objetivo de iniciar o ano competitivo no mais alto nível possível no palco mais importante do início do calendário.