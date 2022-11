Bolsonarista Nelson Piquet, que sugeriu assassinato de Lula, será denunciado ao MP

Ex-piloto aparece em vídeo sugerindo que o lugar do presidente Lula 'é no cemitério'; senador Humberto Costa fará denúncia ao MPDFT edit

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) usou a sua conta no Twitter para anunciar que vai entrar com uma representação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o ex-piloto Nelson Piquet, que participou de atos antidemocráticos pró-Bolsonaro e sugeriu, em vídeo, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fosse morto.

"Não podemos normalizar o ódio e a barbárie. O bolsonarismo precisa ser expurgado do Brasil", escreveu o senador.

ATENÇÃO! Estou entrando com uma representação junto ao MPDFT contra o ex-piloto golpista, Nelson Piquet. Em vídeo que circula nas redes sociais, Piquet ameaça a vida do ex-presidente Lula. Não podemos normalizar o ódio e a barbárie. O bolsonarismo precisa ser expurgado do Brasil. pic.twitter.com/6BUBYSK57a November 3, 2022

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Piquet aparece em um vídeo ao lado de um apoiador defendendo a morte de Lula, que derrotou o seu candidato Jair Bolsonaro (PL), a quem doou R$ 501 mil para a campanha.

O homem ao lado do ex-piloto grita "Deus acima de tudo, e o Brasil acima de todos" e Piquet completa: "e Lula lá no cemitério".

