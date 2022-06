Bolsonaro faz ataque perverso ao comentarista Casagrande

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) fez na noite de quarta-feira (15) um ataque perverso ao ex-jogar e comentarista de futebol da TV Globo Walter Casagrande.

No programa "Encontro", Casagrande disse que "temos um governo covarde, perverso e muito cruel". "As pessoas não estão tendo mais medo de ser cruel. As pessoas não estão tendo mais medo de ser homofóbicas, as pessoas se soltaram e isso machuca a gente. O povo brasileiro não é assim, é um povo alegre. O Brasil é alegre! Assusta esse momento porque não é a nossa cara. Isso assusta. A gente não pode ficar calado. Nós somos figurantes desse filme de terror".

Bolsonaro, então, compartilhou matéria do Brasil 247 sobre as críticas de Casagrande para falar do combate do governo federal ao tráfico de drogas, fazendo uma insinuação rasteira sobre o passado do jogador, ex-dependente químico.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro, também atacou Casagrande.

