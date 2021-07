Bolsonaro ignora medalha de prata de Rayssa

Bolsonaro, que chegou a baixar o imposto para a importação do skate, não se manifestou sobre a conquista da jovem atleta edit

247 - Jair Bolsonaro ignorou a medalha de prata da skatista maranhense Rayssa Leal, nos Jogos Olímpicos na madrugada desta segunda-feira (26) e não fez nenhuma menção pública à atleta.

Bolsonaro, que chegou a baixar o imposto para a importação do skate, não se manifestou sobre a conquista da jovem de 13 anos, que se tornou a medalhista brasileira mais jovem da história.

Diferente de Bolsonaro, políticos e artistas aproveitaram o momento para elogiar a atleta, como o governador do Maranhão, - terra natal de Rayssa - Flávio Dino (PSB).

PUBLICIDADE

Parabéns a Rayssa Leal pelo brilhante desempenho e pela grande conquista. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 26, 2021

Quem também usou a sua conta no Twitter foi o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT). Haddad ressaltou que uma medalha olímpica é fruto de um esforço coletivo que exige dedicação não só do atleta, mas também do poder público. “Uma medalha olímpica não é um acontecimento espontâneo. É fruto de muita dedicação individual e condições de possibilidades públicas”.

PUBLICIDADE

Uma medalha olímpica não é um acontecimento espontâneo. É fruto de muita dedicação individual e condições de possibilidades públicas. Espaços, incentivos e políticas que acolham e estimulem os jovens às práticas esportivas. Parabéns, Rayssa! Nossa mais jovem medalhista. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) July 26, 2021

O comediante Whindersson Nunes parabenizou a fadinha e ainda aproveitou para satirizar quem faz piadas com nordestinos.

Toda vez que um nordestino faz a tal Paraibada fora do Brasil ele trás uma medalha — Whindersson (@whindersson) July 26, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.