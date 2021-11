Bolsonaro leva Maurício Souza para conversa com apoiadores no Planalto

Bolsonaro e o jogador de vôlei chegaram no mesmo carro para conversar com apoiadores do governo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro levou nesta segunda-feira (22) o jogador de vôlei Maurício Souza para conversar com apoiadores do governo na entrada do Palácio da Alvorada. Ambos chegaram ao local no mesmo carro.

Recentemente, o jogador bolsonarista se envolveu em uma polêmica ao criticar a DC Comics por anunciar que o novo Super-Homem seria bissexual.

"Alguém conhece esse cara aqui?", perguntou Bolsonaro aos apoiadores enquanto Maurício saía do carro. "Vou ensinar o Maurício a jogar vôlei, porque ele está meio devagar", disse o chefe do governo federal em tom de brincadeira.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE