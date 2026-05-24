Botafogo avança em acordo sobre futuro da SAF

247 - O Botafogo abriu uma nova etapa nas negociações sobre o futuro de sua SAF após acionistas firmarem um “acordo de paz” para encerrar disputas jurídicas e permitir a avaliação de interessados na operação alvinegra.

As informações são do jornal O Globo. Segundo a publicação, o clube associativo e a Eagle Bidco passaram a atuar em um ambiente de “cessar-fogo”, enquanto analisam propostas para a venda da SAF.

O entendimento ocorre em meio a um período de instabilidade nos bastidores. A SAF segue sob comando de Eduardo Iglesias, apesar de decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) ter devolvido à Eagle os poderes políticos sobre a operação. A Eagle permanece como dona de 90% das ações, enquanto o clube social mantém os 10% restantes.

Três propostas estão sobre a mesa

Até o momento, três ofertas pela SAF do Botafogo foram formalizadas. A primeira é da GDA Luma, apontada nos bastidores como favorita. Também há propostas de um fundo do Texas e de John Textor, empresário que segue envolvido nas tratativas sobre o futuro do clube.

A GDA Luma Capital Management é liderada por Gabriel de Alba, fundador e sócio-gerente da empresa. O grupo atua no mercado de “distressed assets”, expressão traduzida como ativos em dificuldade. Na prática, trata-se da compra de negócios com problemas financeiros, mas considerados promissores, por valores abaixo dos praticados no mercado, seguida de uma reestruturação.

Entre os ativos que já receberam investimento da GDA está o Cirque du Soleil. A empresa também teve participação recente nas discussões envolvendo o Botafogo, ao ser responsável por um empréstimo de US$ 25 milhões que John Textor buscava para a SAF em fevereiro.

Crise tem reflexos no elenco

O impasse administrativo e financeiro não se limita aos bastidores societários. A crise da SAF também tem efeitos sobre o planejamento esportivo do Botafogo, especialmente diante da necessidade de fazer caixa.

O volante Danilo, convocado para a seleção brasileira, está afastado pela diretoria e deve ser negociado após a Copa do Mundo. Já o zagueiro Alexander Barboza, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, foi vendido ao Palmeiras.

Outras saídas também são consideradas possíveis depois da pausa para o Mundial. O cenário aumenta a pressão sobre o trabalho da comissão técnica e sobre a gestão do elenco em uma fase na qual o clube tenta reorganizar sua estrutura financeira e societária.

A assinatura do acordo entre acionistas não encerra todos os problemas da SAF, mas reduz a temperatura das disputas jurídicas e cria condições para que o Botafogo avance na escolha de um novo investidor para comandar a próxima etapa do projeto alvinegro.