Calleri se desculpa por ter quebrado celular de garoto da base do Palmeiras: "cabeça quente"

247 - O atacante do São Paulo FC Jonathan Calleri se desculpou publicamente por ter quebrado o celular de um jovem da base do Palmeiras após a derrota de sua equipe na final do Paulistão, no domingo, 3. "Cabeça quente", justificou o argentino.

Felipe Goto filmava os são-paulinos quando Calleri derrubou o celular do garoto, que ficou com a tela totalmente quebrada. Ainda é possível perceber nas imagens gravadas que Calleri se vira para o menino e faz ameaças.

"Sobre o que aconteceu no estádio ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que estava de cabeça quente e que não deveria ter acontecido. Me coloco à disposição para reparar o dano causado ao aparelho celular", escreveu Calleri em seu Instagram pessoal.

Em nota, a agência que administra a carreira de Felipe Goto, a F3 Sports, afirmou que o aparelho sofreu danos após a agressão de Calleri. "Ele (Felipe Goto) vê o seu celular sendo arremessado pelo atacante são-paulino no chão, causando danos ao aparelho e indo contra tudo aquilo que o futebol preza", concluiu.

