Casagrande critica ex-jogadores que não foram ao velório de Pelé. Internautas reagem

Uma das pessoas usuárias do Twitter cobrou do jornalista críticas a outros esportistas e não apenas aos jogadores brasileiros das copas de 94 e 2002. Confira as reações

247 - Em sua coluna publicada nessa terça-feira (3) no portal Uol, o jornalista Walter Casagrande fez críticas a jogadores e a ex-atletas que não foram ao velório de Pelé, em Santos (SP).

"Por que os ex-jogadores do tetra e do penta não compareceram ao velório do Pelé? Não vou generalizar, mas a grande maioria tem mágoa do Rei. Porque quando ele era comentarista da Band e, depois, da Globo, fez críticas em alguns momentos", disse.

"O Romário, por exemplo, falou que o Pelé calado era um poeta. Cafu justificou que não conseguiu antecipar o voo e ir ao velório, mas só o fez depois de receber muitas críticas. Por que não falou antes? Cadê o Kaká, que falou que o brasileiro não reconhece seus ídolos? Pois bem, Kaká, depois do que vimos no velório do Pelé, ficou claro que quem não reconhece os grandes ídolos é você. Ou talvez você tivesse ido por um cachê interessante", complementou Casagrande.

O Rei do Futebol morreu no dia 29 de dezembro no Hospital Israelita Albert Einstein (SP). Ele teve falência de múltiplos órgãos. O ex-jogador lutava contra um câncer de cólon.

Reações de internautas

Usuários do Twitter criticaram o posicionamento de Casagrande. Um internautas escreveu: "bem baixinho aqui, gente! Alguém avisa ao @wcasagrandejr que Marta, Cristiane, Formiga e várias outras atletas também não compareceram ao velório de Pelé. As críticas também tem que ser feitas a elas, ou não? Ah, claro, se alguém puder avise ao @10neto também!".

"Só aparece quando tá falando mal de alguém", disse outra pessoa.

"Casagrande tem razão", afirmou uma pessoa.

Um internauta disse que o jornalista esportivo "sempre teve razão e isso aqui só escancarou a verdade em sua crítica".

