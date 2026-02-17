CBF detalha confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2026
Entidade divulga datas e horários da etapa que reunirá 88 clubes após início da maior edição da história do torneio
247 - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil 2026, com definição de datas, horários e confrontos. A competição começa nesta terça-feira (17), com 14 partidas válidas pela primeira fase.
A edição de 2026 será a maior da história do torneio, reunindo 126 equipes e ampliando o número de fases em razão do aumento de participantes.
Na primeira etapa, entram em campo os 28 clubes com pior posicionamento no ranking da CBF, sendo que 14 deles disputam a Copa do Brasil pela primeira vez. Todos brigam por uma vaga na segunda fase, que contará com 88 times — os 14 classificados da etapa inicial e outros 74 que ingressam diretamente nessa fase.
Entre as equipes já garantidas na segunda fase estão clubes tradicionais do futebol brasileiro, como América, Portuguesa-SP, Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude, além de outras agremiações de diferentes regiões do país.
Jogos da segunda fase
A segunda fase terá partidas distribuídas entre os dias 24 de fevereiro e 5 de março. Confira a programação:
Segunda-feira (24) 16h30 — Boavista-RJ x Maringá-PR 18h00 — Vencedor do Grupo 03 x ABC-RN 19h00 — Joinville x CSA 21h30 — América-RN x Grêmio Sampaio-RR 21h30 — Fortaleza x Vencedor do Grupo 13
Terça-feira (25) 15h30 — Castanhal-PA x Guarani 15h30 — Juazeirense-BA x Capital-DF 16h00 — Atlético-GO x Vencedor do Grupo 14 16h00 — Vencedor do Grupo 04 x Goiás 18h00 — Novorizontino x Nacional-AM 18h00 — Capital-TO x Manaus 18h00 — Imperatriz-MA x Amazonas 19h00 — São Luiz-RS x Maranhão 19h00 — Tombense x Oratório-AP 19h00 — Retrô-PE x Uberlândia 19h00 — Londrina-PR x Penedense-AL 19h30 — Anápolis-GO x Cianorte-PR 19h45 — Ceilândia-DF x Jacuipense-BA 20h00 — Ypiranga-RS x Vencedor do Grupo 01 20h00 — São Bernardo-SP x Atlético-BA 20h00 — ASA-AL x Operário-MS 20h00 — Caxias x Guarany de Bagé-RS 20h00 — Águia de Marabá-PA x Independência-AC 21h00 — Mixto-MT x Botafogo-PB
Quarta-feira (26) 20h00 — Ceará x Vencedor do Grupo 07 21h00 — Operário-MT x Gazin Porto Velho-RO 21h30 — Portuguesa-SP x Altos-PI
Terça-feira (3 de março) 20h00 — CRB x Vencedor do Grupo 12 21h30 — Figueirense x Azuriz-PR
Quarta-feira (4 de março) 16h00 — Vencedor do Grupo 11 x Cuiabá 18h00 — Vencedor do Grupo 09 x Operário-PR 19h00 — Vencedor do Grupo 02 x Volta Redonda 19h00 — Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE 19h00 — Vencedor do Grupo 06 x Vila Nova-GO 19h00 — Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO 19h30 — Avaí x Porto Vitória-ES 20h00 — Rio Branco-ES x Athletic 21h00 — Manauara-AM x Itabaiana-SE 21h30 — América x Vencedor do Grupo 10
Quinta-feira (5 de março) 16h00 — Trem-AP x Fluminense-PI 19h00 — Vencedor do Grupo 08 x Sport 19h00 — Portuguesa-RJ x Maracanã-CE 21h30 — Juventude x Vencedor do Grupo 05 21h30 — Santa Cruz x Sousa-PB
Primeira fase começa nesta terça
A abertura da competição ocorre nesta terça-feira (17), às 20h00, com Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES. A rodada inicial segue na quarta-feira (18), com os seguintes confrontos:
16h00 — Porto-BA x Serra Branca-PB 16h30 — Maguary-PE x Laguna-RN 17h00 — Baré-RR x Madureira-RJ 19h30 — Araguaína-TO x Primavera-SP 20h00 — Gama-DF x Monte Roraima-RR 20h00 — Betim x Piauí-PI 20h00 — América-SE x Tirol-CE 20h00 — Santa Catarina-SC x IAPE-MA 20h30 — Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS 20h30 — Ivinhema-MS x Independente-AP 21h00 — Galvez-AC x Guaporé-RO
Na quinta-feira (19), completam a primeira fase: 20h00 — Primavera-MT x Bragantino-PA 21h00 — Vasco-AC x Velo Clube-SP
Buscas online pelo torneio aumentam nesta terça
Dados do Google Trends indicaram aumento repentino de buscas online sobre a segunda fase do torneio nacional. Com formato ampliado e maior número de participantes, a Copa do Brasil 2026 reforça o caráter nacional do torneio ao envolver clubes de todas as regiões do país já nas etapas iniciais.