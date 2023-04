Clubes que manifestaram 'preocupação' com tributação de apostas devem milhões à União

Apoie o 247

247 - Três importantes clubes do futebol brasileiro que recentemente manifestaram "preocupação" com a proposta do governo federal de tributar apostas esportivas têm uma dívida combinada de R$ 64 milhões com a União, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Os registros da dívida ativa da União mantidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostram que o Vasco deve R$ 51 milhões à União (R$ 36 milhões em pagamentos do FGTS e outros R$ 15 milhões por impostos federais), enquanto o Palmeiras tem uma dívida de R$ 10 milhões e o Botafogo, R$ 3 milhões.

A maioria dos grandes clubes de futebol brasileiros é patrocinada por sites de apostas esportivas, que ainda não são regulamentados no país, incluindo 19 dos 20 clubes da primeira divisão.

O Ministério da Fazenda planeja apresentar uma medida provisória ainda neste mês para estabelecer regras e tributar esse mercado. O ministro Fernando Haddad estima que isso poderia gerar uma arrecadação adicional de entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões por ano para o governo .

Os oito principais clubes do eixo Rio-São Paulo, incluindo Vasco, Palmeiras e Botafogo, emitiram uma nota conjunta expressando "preocupação" com as negociações na última terça-feira (4), argumentando que as apostas esportivas "são responsáveis, atualmente, por importantes receitas de marketing obtidas pelos Clubes de Futebol do País".

