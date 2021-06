Coca-Cola e UEFA se posicionam sobre caso envolvendo Cristiano Ronaldo

"Toda pessoa tem direito às suas preferências no que se refere a bebidas”, disse um porta-voz da Coca-Cola. A UEFA preferiu exaltar o seu patrocinador. O craque português retirou duas garrafas de coca-cola da mesa para trocar por uma de água durante uma entrevista coletiva edit

247 - Um porta-voz da Coca-Cola e a UEFA amenizaram o gesto do jogador da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo, que retirou duas garrafas do refrigerante da mesa para trocar por uma de água durante uma coletiva de imprensa, na segunda-feira (14), na Eurocopa. Após o gesto, a empresa teve um prejuízo de US$ 4 bilhões em ações.

"Toda pessoa tem direito às suas preferências no que se refere a bebidas”, disse um porta-voz ao jornal britânico Daily Mail. "Aos jogadores é oferecido água, como Coca-Cola e Coca Zero na chegada ao local das conferências de imprensa", acrescentou. O relato foi publicado pelo site MKTEsportivo.

A UEFA exaltou o seu patrocinador. Segundo ela, "sem a Coca-Cola seria impossível organizar um torneio com tanto sucesso para jogadores e torcedores".

A entidade acrescentou que a marca investe "para garantir o desenvolvimento do futebol em toda a Europa", e que possui um portfólio "para todos os gostos e necessidades, desde água a bebidas isotônicas, sucos, café e chá".

Cristiano Ronaldo afastou duas garrafas de Coca-Cola que estavam sobre a mesa e pegou uma garrafa de água em coletiva antes de jogo da Eurocopa. Pouco depois, valor de mercado da empresa de bebidas despencou US$ 4 bilhões.

