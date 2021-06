Com dificuldades no inglês, ministro não consegue explicar realização da Copa América na CNN Internacional

O jornalista Ancelmo Gois classifica como um “vexame” a entrevista que o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, concedeu à CNN Internacional para tentar explicar a realização da Copa América no Brasil edit

247 - O jornalista Ancelmo Gois classifica em sua coluna no jornal O Globo como um “vexame” a entrevista que o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, concedeu à CNN Internacional para tentar explicar a realização da Copa América no Brasil na última quarta-feira (2).

“Com um inglês horroroso, difícil de compreender, o ministro tentou justificar a realização do torneio e a recepção a turistas em plena crise sanitária. Não conseguiu”, critica Ancelmo.

Segundo o jornalista, “o apresentador Richard Quest ainda teve um pouco de paciência, mas logo se apressou em encerrar a entrevista, pedindo desculpa no ar 'porque a conexão não estava boa'”.

