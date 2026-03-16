Convocação da Seleção Brasileira: Ancelotti divulga nesta segunda lista para amistosos

247 - O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (16) os jogadores convocados da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos internacionais de março. A informação foi divulgada pelo portal esportivo GE, que também transmitirá o evento ao vivo.

A lista será apresentada às 15h30 (horário de Brasília) e definirá os atletas que participarão dos jogos preparatórios contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol, duas das seleções mais fortes do cenário internacional. As partidas ocorrerão nos Estados Unidos e fazem parte da preparação da equipe brasileira para a próxima Copa do Mundo da FIFA.

O primeiro confronto está marcado para o dia 26 de março, no Gillette Stadium, na cidade de Boston, às 17h (de Brasília). Já o segundo amistoso será disputado em 31 de março, no Camping World Stadium, às 21h.Esses compromissos são considerados fundamentais para a comissão técnica avaliar o desempenho dos atletas antes da divulgação da lista definitiva que representará o país na Copa do Mundo. A expectativa é que a convocação desta segunda-feira seja bastante próxima da relação final de jogadores, que deverá ser anunciada em maio.

Entre os nomes que podem aparecer na lista está o atacante Neymar, que integra a pré-lista de convocados. O jogador não veste a camisa da Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. A possível volta do craque gera expectativa entre torcedores e analistas do futebol.Além de Neymar, outros jovens atletas podem ganhar oportunidade no setor ofensivo. Entre os nomes observados pela comissão técnica estão Endrick, Rayan e Igor Thiago, que fazem parte da chamada “lista larga” de jogadores monitorados pela equipe técnica.

No meio-campo, uma possível novidade é o jogador Gabriel Sara, que atua pelo clube turco Galatasaray e pode receber sua primeira oportunidade na seleção principal.Por outro lado, a convocação também deve registrar algumas ausências importantes devido a lesões. Entre os atletas que não estarão disponíveis para esta data Fifa estão Éder Militão, Vanderson, Caio Henrique, Bruno Guimarães e Rodrygo.

Apesar das baixas, a comissão técnica pretende aproveitar os amistosos para ajustar o time e realizar os últimos testes antes da definição do grupo que disputará o principal torneio do futebol mundial. Ainda que novas observações possam ocorrer durante o período de jogos internacionais, a intenção é que a lista anunciada agora seja muito próxima da formação final da equipe brasileira para a Copa.