Confira os nomes da pré-lista da seleção brasileira para a Data Fifa

247 - O técnico Carlo Ancelotti já iniciou o planejamento da seleção brasileira para os próximos amistosos da Data Fifa e elaborou uma pré-lista com possíveis convocados. A relação preliminar reúne jogadores que podem ser chamados para os confrontos contra França e Croácia, marcados para o fim de março.

Segundo informações divulgadas pela ESPN, a convocação oficial da seleção será realizada na próxima segunda-feira (16). A lista definitiva será formada a partir dos nomes incluídos nesta etapa inicial de avaliação conduzida pela comissão técnica.

Entre os atletas presentes na pré-lista está Neymar, atualmente no Santos. O meio-campista Danilo, do Botafogo, e o meia Gabriel Sara, do Galatasaray, também aparecem entre os jogadores considerados por Ancelotti. Já Marcos Antônio, do São Paulo, que chegou a ser cogitado inicialmente, acabou ficando fora da relação preliminar.

O treinador italiano também incluiu alguns jovens atacantes que vêm se destacando em clubes no Brasil e no exterior. Estão entre os possíveis convocados Vitor Roque, do Palmeiras, Rayan, do Bournemouth, Igor Thiago, do Brentford, e Endrick, atualmente no Lyon.

Amistosos contra França e Croácia

A seleção brasileira terá dois compromissos internacionais nesta Data Fifa. O primeiro amistoso será contra a França, no dia 26 de março, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrentará a Croácia no dia 31 do mesmo mês, em Orlando (EUA).

As partidas fazem parte do calendário de preparação da equipe nacional e servirão como oportunidade para observação de atletas e ajustes táticos antes das próximas competições internacionais.

Jogadores na pré-lista

Entre os nomes que aparecem na relação preliminar divulgada estão atletas que atuam no futebol brasileiro e também em ligas europeias. A lista inclui jogadores de diferentes setores do campo.

Entre os goleiros, aparece Hugo Souza, do Corinthians. Na defesa, os nomes citados são Léo Pereira, do Flamengo; Fabrício Bruno, do Cruzeiro; Bremer, da Juventus; Alex Sandro, também do Flamengo; e Vitinho, do Botafogo.

No meio-campo, aparecem Danilo, do Botafogo, e Gabriel Sara, do Galatasaray.

Já no setor ofensivo, a pré-lista conta com Igor Thiago, do Brentford; Endrick, do Lyon; Rayan, do Bournemouth; Kaio Jorge, do Cruzeiro; e Vitor Roque, do Palmeiras.

A convocação final que definirá os jogadores presentes nos amistosos será anunciada por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira.