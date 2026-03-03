Rodrygo rompe ligamento do joelho e está fora da Copa do Mundo

247 - A pouco mais de três meses da Copa do Mundo, o atacante Rodrygo recebeu a confirmação de uma grave lesão no joelho direito que o tira da disputa do torneio. O jogador do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e não terá tempo hábil para se recuperar até o início da competição, marcada para junho e julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca.

Segundo a publicação, os exames realizados na manhã desta terça-feira confirmaram a gravidade do problema, que exige intervenção cirúrgica e um longo período de reabilitação.

A lesão ocorreu na última segunda-feira, durante a derrota do Real Madrid para o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Rodrygo começou a partida no banco de reservas e entrou no decorrer do jogo. Pouco depois, caiu no gramado demonstrando desconforto no joelho, mas permaneceu em campo até o apito final.

As lesões de ligamento cruzado anterior costumam demandar cirurgia e um processo de recuperação que varia entre seis e nove meses. Com esse prazo, o retorno do atacante é projetado apenas para o segundo semestre, o que inviabiliza sua participação no restante da temporada europeia e na Copa do Mundo.

A ausência representa uma perda significativa tanto para o Real Madrid quanto para a seleção brasileira. No clube espanhol, Rodrygo é considerado peça importante no sistema ofensivo. Na equipe nacional, o atacante vinha sendo apontado como um dos nomes de confiança do técnico Carlo Ancelotti e figurava entre os prováveis titulares para o Mundial.