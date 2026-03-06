Despedida da seleção no Brasil antes da Copa será contra Panamá

RIO DE JANEIRO, 6 Mar (Reuters) - A despedida do Brasil antes de embarcar para a Copa do Mundo deste ano será com um amistoso contra o Panamá, no estádio do Maracanã, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira.

O jogo será no dia 31 de maio, no estádio que é um símbolo para o futebol do Brasil e do mundo.

A seleção panamenha está no Grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

“Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito boa essa troca de energia antes da disputa”, disse o técnico Carlo Ancelotti.

A Seleção Brasileira treinará na Granja Comary nos dias que antecedem a partida.

Neste mês, o Brasil enfrentará Croácia e França em jogos preparatórios para a Copa, e as partidas serão realizadas nos Estados Unidos. Ancelotti convocará os jogadores no dia 16 de março para os amistosos nos EUA.

No dia 26, o Brasil enfrenta a França, no Gillette Stadium, em Boston. Já no dia 31, encara a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)