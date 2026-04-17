Corinthians é punido com perda de mando por caso de injúria racial

247 - O Corinthians perdeu o mando de campo e teve jogadores suspensos após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de infrações no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, disputado na Neo Química Arena. A punição ocorreu em primeira instância na 3ª Comissão Disciplinar e teve como base episódios registrados durante a partida, incluindo injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel. Os relatos foram publicados nesta sexta-feira (17) pelo Portal Uol.

As informações foram divulgadas após o julgamento no STJD, que também determinou multa de R$ 80 mil ao clube paulista. A diretoria corintiana já anunciou que pretende recorrer da decisão, já que ainda cabe recurso nas instâncias superiores da Justiça Desportiva.

A perda de mando de campo se relaciona a um episódio de injúria racial direcionada ao goleiro Carlos Miguel. O caso veio à tona após a divulgação de um vídeo que mostra uma torcedora envolvida na situação. A punição segue o entendimento do tribunal de que o clube responde por condutas ocorridas dentro de seu estádio.

Além da sanção ao clube, o julgamento definiu suspensões para atletas envolvidos em diferentes episódios do confronto. O goleiro Hugo Souza recebeu punição de dois jogos por declarações contra a arbitragem durante entrevista concedida ainda à beira do campo, logo após o apito final.

O lateral Matheuzinho sofreu a punição mais severa entre os jogadores. O tribunal determinou suspensão de quatro partidas em razão de uma agressão que resultou em expulsão durante o clássico. Já o atacante André recebeu gancho de um jogo por gesto obsceno, punição que se soma à suspensão automática pelo cartão vermelho.

O caso segue aberto no STJD, com possibilidade de revisão das penas após análise de eventual recurso apresentado pelo Corinthians.