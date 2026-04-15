Corinthians x Santa Fe: onde assistir ao jogo da Libertadores

247 - O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (15) para enfrentar o Santa Fe pela fase de grupos da Libertadores, buscando manter a liderança do Grupo E após vitória na estreia. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão em TV aberta e plataformas digitais.

As informações sobre horário, local e transmissão foram divulgadas pelo portal UOL Esporte. O confronto marca a segunda rodada da competição continental, com o time paulista tentando embalar na disputa e o adversário colombiano em busca da primeira vitória.

O Corinthians iniciou sua campanha com triunfo por 2 a 0 sobre o Platense, resultado que colocou a equipe na liderança do grupo. Mesmo com desfalques considerados importantes, o time aposta na força em casa para conquistar mais três pontos e se manter na ponta da tabela.

Do outro lado, o Santa Fe chega pressionado após empate com o Peñarol na rodada inicial. A equipe colombiana tenta surpreender fora de casa, apesar de enfrentar dificuldades no elenco, e busca um resultado positivo para se recolocar na briga pela classificação.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet



A proximidade do confronto também movimenta o interesse do público fora de campo. Dados do Google Trends apontam um aumento repentino nas buscas por termos relacionados ao jogo entre Corinthians e Santa Fe, indicando alta expectativa dos torcedores para a partida desta noite.