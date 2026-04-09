Nubank negocia naming rights do Allianz Parque

247 - O Nubank avançou nas negociações para assumir os naming rights do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em um contrato previsto para vigorar entre 2026 e 2034. A nova parceria deve ampliar significativamente a receita gerada pela arena, praticamente dobrando os valores pagos atualmente.

De acordo com informações publicadas inicialmente pelo jornal O Globo e confirmadas pelo UOL, o banco digital pagará cerca de 10 milhões de dólares por ano — aproximadamente R$ 51 milhões na cotação atual — pelos direitos de nome do estádio durante oito anos.

O novo contrato representa um salto relevante em relação ao acordo vigente. Atualmente, o Allianz Parque rende cerca de 5 milhões de dólares por temporada (aproximadamente R$ 25 milhões), valor corrigido pelo IPCA. O contrato anterior, firmado por 20 anos, previa arrecadação total de R$ 300 milhões, o equivalente a R$ 15 milhões anuais à época da assinatura.

Com a possível entrada do Nubank, o Palmeiras e a construtora WTorre, responsável pela gestão da arena, devem alcançar um patamar mais elevado de receitas com naming rights, refletindo o crescimento do mercado e o aumento do interesse de grandes marcas em associar seus nomes a estádios de futebol no Brasil.

A negociação ainda marca a saída da Allianz, seguradora que detém atualmente os direitos de nome do estádio, inaugurado em 2014 e consolidado como uma das principais arenas multiuso do país.