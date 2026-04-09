Vale anuncia fretamento do 1º navio transoceânico movido a etanol

247 - A Vale anunciou nesta quinta-feira (9) o fretamento do primeiro navio transoceânico movido a etanol, em acordo firmado com a Shandong Shipping Corporation. A iniciativa representa um avanço na estratégia da mineradora para reduzir emissões no transporte marítimo de minério de ferro e ampliar o uso de combustíveis de menor impacto ambiental.

O projeto prevê a construção de novos navios do tipo Guaibamax, com entregas programadas a partir de 2029. Será a primeira vez que o etanol será utilizado como combustível principal em embarcações dessa escala, em rotas intercontinentais, o que posiciona a iniciativa como um marco na transição energética do setor marítimo.

De acordo com a Vale, o uso de etanol de segunda geração pode reduzir em cerca de 90% as emissões de gases de efeito estufa em comparação com o óleo combustível pesado tradicional, considerando todo o ciclo de produção do combustível. A medida está alinhada aos esforços globais de descarbonização do transporte marítimo.

O acordo estabelece contratos de 25 anos para a construção inicial de dois navios, com opção de ampliação da frota. As embarcações terão 340 metros de comprimento e capacidade para transportar até 325 mil toneladas. Além do etanol, os navios serão projetados para operar com metanol e óleo pesado, com possibilidade de conversão futura para gás natural liquefeito (GNL) ou amônia.

O diretor de Navegação da Vale, Rodrigo Bermelho, destacou o caráter estratégico da iniciativa para o futuro da logística da companhia. “O uso do etanol como combustível nos navios que transportam o nosso minério, aliada à adoção de velas rotativas para aproveitamento da energia eólica, permitem que a Vale esteja em uma posição única para a transição energética no transporte marítimo global nas próximas décadas”, afirmou.

Os novos Guaibamax contarão com cinco velas rotativas e tecnologias voltadas à eficiência energética, como dispositivos hidrodinâmicos, geradores de eixo, inversores de frequência e pintura de silicone. Segundo a empresa, essas soluções devem reduzir em cerca de 15% as emissões em relação à geração atual de embarcações.

A iniciativa integra o programa Ecoshipping, voltado ao desenvolvimento de soluções sustentáveis para a frota da companhia. Desde 2020, a Vale informou ter investido cerca de R$ 7,4 bilhões em ações para redução de emissões e mantém a meta de cortar em 15% as emissões do escopo 3 — relacionadas à cadeia produtiva — até 2035.

Além do transporte marítimo, a mineradora também realiza testes com etanol em caminhões e locomotivas da Ferrovia Vitória a Minas, ampliando o uso do combustível em diferentes etapas da operação logística.