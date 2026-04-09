Subsidiária da Embraer testa carro voador elétrico e atinge 50 voos no Brasil

247 - A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer dedicada à mobilidade aérea urbana, alcançou a marca de 50 voos de teste com seu protótipo de carro voador elétrico, conhecido como eVTOL. O avanço foi registrado nesta quinta-feira (9), em Gavião Peixoto (SP), consolidando uma nova etapa no desenvolvimento da aeronave.

Desde o primeiro voo, realizado em 19 de dezembro de 2025, a campanha de testes vem acumulando mais de duas horas de operação e gerando dados considerados essenciais para a evolução do projeto. As informações coletadas permitem aprimorar o desempenho da aeronave e aprofundar o entendimento sobre seus sistemas, em preparação para o processo de certificação.

O CEO da empresa, Johann Bordais, destacou a importância do marco alcançado. “Alcançar 50 voos de teste com nosso protótipo de engenharia vai além de um marco técnico. É uma evidência clara da maturidade do nosso programa e da robustez das soluções que estamos desenvolvendo”, afirmou. Segundo ele, a proposta da empresa vai além da aeronave em si. “A Eve está posicionada de forma única para entregar não apenas uma aeronave de alto desempenho, mas também serviços de pós-venda, soluções operacionais e de gestão do espaço aéreo que serão essenciais para a implementação da mobilidade aérea urbana em escala”.

A estratégia da companhia envolve uma abordagem integrada, que combina o desenvolvimento do eVTOL com a preparação de todo o ecossistema necessário para sua operação. Isso inclui a adaptação de cidades, operadores, vertiportos e sistemas de controle do espaço aéreo para viabilizar a introdução do novo modelo de transporte.

Os resultados obtidos até agora serão utilizados na construção dos protótipos de conformidade, etapa seguinte do projeto. A expectativa é iniciar ainda em 2026 a produção dessas unidades, que devem totalizar seis aeronaves destinadas à campanha de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Com a conclusão dos primeiros 50 voos, a Eve inicia uma nova fase de testes, voltada à expansão do envelope de voo. Nessa etapa, serão analisados fatores como aumento da velocidade de cruzeiro, consumo de energia, estabilidade, controle da aeronave, além de níveis de ruído e vibração.

A empresa também prevê realizar ainda neste ano os chamados voos completos de transição, considerados fundamentais para validar o funcionamento do eVTOL em todas as fases de operação, desde a decolagem vertical até o voo em cruzeiro.