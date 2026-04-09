Aviões da Embraer são aposta da Latam para expandir rotas

247 - Os aviões da Embraer são a aposta da Latam para expandir suas rotas, disse o CEO Jerome Cadier em postagem sobre a estratégia de crescimento e conectividade da companhia. A iniciativa envolve a chegada dos jatos E195-E2 ainda neste ano, com foco em ampliar destinos e melhorar a eficiência da malha aérea no Brasil.

A informação foi divulgada pelo próprio executivo em publicação nesta quinta-feira (9) no LinkedIn. No texto, Cadier detalha que o projeto vem sendo estruturado desde 2025 e envolve diversas áreas da empresa para garantir a rápida integração das novas aeronaves às operações.

Segundo o CEO, a adoção do modelo E195-E2 permitirá maior flexibilidade na operação doméstica. Com capacidade para 136 passageiros, o avião ocupa um espaço intermediário na frota atual, composta majoritariamente por aeronaves com entre 144 e 180 assentos. “Conseguimos otimizar rotas já existentes, liberar aeronaves maiores para mercados mais densos e, em alguns casos, até conseguir ofertar mais horários de voos para o cliente nas cidades menores”, afirmou.

Cadier também destacou que a aquisição das aeronaves abriu espaço para a análise de mais de 30 novos destinos no país. Cidades que antes não eram consideradas viáveis, seja por limitações de infraestrutura ou pelo perfil de demanda, passaram a integrar os estudos da companhia. Os anúncios dessas rotas devem ocorrer gradualmente ao longo do ano, conforme a abertura das vendas de passagens.

Outro ponto enfatizado pelo executivo é a importância da integração das novas rotas com a rede existente. “Uma rota nunca é pensada apenas entre o ponto A e o ponto B. Para ser sustentável, ela precisa se integrar a uma rede maior”, explicou. Ele acrescentou que o objetivo é conectar novos destinos aos hubs da Latam, ampliando as possibilidades de conexões no Brasil e no exterior.

O movimento marca a primeira vez que o grupo Latam operará aeronaves fabricadas pela indústria brasileira. Ao todo, serão incorporados 24 jatos E195-E2, destinados principalmente ao fortalecimento das operações regionais.

O acordo foi celebrado em evento realizado em 25 de março no centro de manutenção da companhia em São Carlos (SP), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, além de ministros e executivos do setor.