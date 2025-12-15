Corinthians e Vasco garantem vaga na final da Copa do Brasil

247 - Corinthians e Vasco da Gama confirmaram suas vagas na final da Copa do Brasil 2025, que será disputada em jogos de ida e volta nos dias 17 e 21 de dezembro.

A decisão coloca duas das maiores torcidas do futebol brasileiro frente a frente na luta pelo título do principal torneio de mata-mata do país. O Corinthians assegurou seu lugar na decisão ao avançar nas semifinais após eliminar o Cruzeiro, enquanto o Vasco da Gama superou o Fluminense. Ambas as classificações foram decididas nos pênaltis.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o jogo de ida será em São Paulo, na Neo Química Arena, com mando do Corinthians, e o jogo de volta será no Maracanã, no Rio de Janeiro, palco escolhido para receber a partida decisiva. A final vale não apenas o título da Copa Betano do Brasil, como vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 para o campeão.

As classificações de Corinthians e Vasco para a final da Copa do Brasil deixaram o São Paulo fora da fase preliminar da Libertadores de 2025.