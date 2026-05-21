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      Corinthians visita o Peñarol pela Libertadores; confira onde assistir

      Líder invicto do Grupo E, Corinthians encara o Peñarol nesta quinta-feira em Montevidéu pela quinta rodada da Libertadores

      Corinthians visita o Peñarol pela Libertadores; confira onde assistir (Foto: Reuters)
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      247 - O Corinthians visita o Peñarol nesta quinta-feira (21), às 21h30, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

      As informações são do UOL. A exibição do confronto pode variar conforme o estado, em caso de transmissão em TV aberta, ou de acordo com o plano contratado pelo assinante no serviço de streaming.

      Líder do Grupo E, o Corinthians chega embalado para o compromisso continental. A equipe soma 10 pontos e mantém invencibilidade após quatro partidas disputadas na Libertadores.

      O desempenho até aqui também reforça a campanha corintiana na competição. O time marcou sete gols e sofreu apenas um, números que sustentam a liderança da chave antes do duelo em território uruguaio.

      No Campeón del Siglo, o Peñarol recebe o Corinthians diante de sua torcida em uma partida importante para a reta final da fase de grupos. O confronto reúne duas camisas tradicionais do futebol sul-americano e amplia a expectativa dos torcedores pela definição do Grupo E.

      Expectativa toma conta dos torcedores na internet

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      A proximidade do duelo entre Peñarol e Corinthians também movimenta os torcedores nas redes e nos mecanismos de busca. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, refletindo o interesse do público em informações sobre transmissão, horário e detalhes do confronto pela Libertadores.

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