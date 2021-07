Depois da medalha nas Olimpíadas, Fadinha Rayssa chega a três milhões de seguidores nas redes sociais

247 - A atleta Rayssa Leal, de apenas 13 anos, não só conquistou a medalha de prata no skate nas Olimpíadas de Tóquio , mas também o carinho dos fãs nas redes sociais. Depois de subir ao pódio, a skatista maranhense chegou a três milhões de seguidores no Instagram na manhã desta segunda-feira (26).

A skatista ficou surpresa com tanta fama na internet, ao ser informada que já tinha ultrapassado a marca dos dois milhões de seguidores. "O que é isso, minha gente?", disse ele, assustada, com a medalha de prata no peito, segundo informações do portal GE.

O ouro da categoria ficou com a japonesa Momiji Nishiya, também de 13 anos, cinco meses mais velha que Rayssa.

