Djokovic é deportado da Austrália e diz que se sente 'extremamente desapontado' com decisão

Apoie o 247

ICL

247 - Um tribunal australiano confirmou a decisão do governo de cancelar o visto de Novak Djokovic neste domingo, encerrando as esperanças da estrela do tênis não vacinada de vencer o Aberto da Austrália e acumular um recorde de 21 títulos de Grand Slam masculinos.

Decidindo sobre um caso que tomou conta da Austrália e do mundo esportivo por mais de uma semana, uma bancada de três juízes do Tribunal Federal ouviu argumentos de advogados do governo de que a presença contínua de Djokovic arriscava estimular o sentimento anti-vacinação durante o pior surto de COVID-19 da Austrália. desde o início da pandemia.

Após a decisão, o tenista emitiu um comunicado dizendo se sentir “desapontado”.

PUBLICIDADE





Leia a íntegra do comunicado:

"Gostaria de dar uma breve declaração após a audiência de hoje [domingo] do Tribunal [Federal Australiano]. Agora, vou tirar um tempo para descansar e me recuperar, antes de fazer outros comentários.

Estou extremamente desapontado com a decisão do Tribunal de rejeitar meu recurso contra a decisão do ministro da Imigração de cancelar meu visto, o que significa que não posso ficar na Austrália e não poderei participar do Australian Open

PUBLICIDADE

Respeito a decisão do Tribunal e vou cooperar com as autoridades competentes em relação à minha saída do país.

Me incomoda que a atenção tenha se concentrado tanto em mim nestas últimas semanas, e espero que agora todos possamos nos concentrar no jogo e no torneio que eu amo. Gostaria de desejar boa sorte aos jogadores, aos responsáveis pelo torneio, aos funcionários, aos voluntários e aos espectadores do torneio.

Por fim, gostaria de agradecer à minha família, meus amigos, minha equipe, meus seguidores, meus fãs e meus compatriotas sérvios por seu apoio permanente. Todos foram uma grande fonte de força para mim".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: