Djokovic estreia com autoridade no Australian Open e alcança 100ª vitória em Melbourne

247 – Novak Djokovic começou a campanha no Australian Open com uma atuação segura e dominante, conquistando nesta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a 100ª vitória da carreira em Melbourne. A informação foi publicada pelo jornal francês Le Figaro, que destacou a solidez do sérvio em sua estreia no primeiro Grand Slam da temporada.

Ex-número 1 do mundo e atualmente 4º do ranking, Djokovic derrotou o espanhol Pedro Martínez, 71º do mundo, por 6-3, 6-2 e 6-2, no último jogo do dia na Rod Laver Arena. Foi também o primeiro compromisso oficial do tenista na temporada, um retorno sem sustos em um torneio no qual ele busca ampliar sua própria lenda.

O objetivo de Djokovic em 2026 é ainda maior do que a marca simbólica alcançada nesta rodada. Aos 38 anos, ele tenta conquistar o 25º título de Grand Slam, o que representaria um recorde absoluto na história do esporte, entre homens e mulheres.

Na segunda rodada, o sérvio terá pela frente o italiano Francesco Maestrelli, 141º do ranking, que veio do qualifying. Maestrelli garantiu a vaga ao superar o francês Terence Atmane, 64º do mundo, em uma partida decidida em cinco sets.

A estreia também reforçou a dimensão histórica da longevidade de Djokovic em Melbourne. Ao entrar em quadra para disputar seu 21º Australian Open, ele igualou o recorde de participações no torneio que pertencia a Roger Federer, aposentado desde 2022.

A lista de marcas históricas não para aí. Com esta edição, Djokovic disputa pela 81ª vez a chave principal de um Grand Slam, empatando novamente com Federer e com o ex-número 12 do mundo Feliciano López.

A competição, porém, começa a afunilar já nas rodadas iniciais, com parte da elite avançando no mesmo setor da chave. Djokovic segue em uma trajetória que também inclui o líder do ranking, Carlos Alcaraz, e o alemão Alexander Zverev, 3º do mundo e finalista do Australian Open de 2025.

O torneio ainda aguarda a estreia de Jannik Sinner, 2º do ranking e bicampeão consecutivo do Australian Open, prevista para esta terça-feira, contra o francês Hugo Gaston, 93º do mundo. Com os principais nomes em quadra, Melbourne volta a ser o palco de um início de temporada em alta voltagem, com Djokovic tentando transformar consistência em recorde e longevidade em história.