Tenista sérvio Novak Djokovic anuncia rompimento com a PTPA

247 - O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou neste domingo (4) que está rompendo seus vínculos com a Associação de Jogadores de Tênis Profissionais (PTPA). A entidade representa os jogadores da modalidade e foi criada pelo próprio atleta anos atrás.

O objetivo da PTPA era atuar em paralelo à Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e defender os interesses dos jogadores, que muitas vezes são conflitantes com os dos campeonatos.

“Após cuidadosa reflexão, decidi me afastar completamente da Associação de Tenistas Profissionais (PTPA)”, escreveu o tenista sérvio na rede social X. “Essa decisão surge em decorrência de preocupações constantes com relação à transparência, à governança e à forma como minha voz e imagem têm sido representadas”, acrescentou.

“Tenho orgulho da visão que Vasek e eu compartilhamos ao fundar a PTPA, dando aos jogadores uma voz mais forte e independente – mas ficou claro que meus valores e minha abordagem não estão mais alinhados com a direção atual da organização”, continuou.

Ao citar Vasek, o tenista sérvio fez referência ao tenista canadense Vasek Pospisil, 35 anos, co-fundador da PTPA. Djokovic seguiu os seus próprios relatos.

“Continuarei focado no meu tênis, na minha família e em contribuir para o esporte de maneiras que reflitam meus princípios e integridade. Desejo aos jogadores e a todos os envolvidos o melhor em seus próximos passos, mas para mim, este capítulo está encerrado”.

