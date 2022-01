Djokovic tinha isenção médica para entrar na Austrália, dizem advogados

Segundo a defesa do tenista, o atleta tinha uma isenção médica que o permitiria entrar no país sem estar vacinado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os advogados do tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, afirmaram que o atleta sérvio chegou à Austrália na noite de quarta-feira (5) com uma isenção médica, que o permitiria entrar no país sem estar vacinado contra Covid-19.

De acordo com a defesa do tenista, o sérvio recebeu uma isenção médica para entrar na Austrália após ter sido infectado pelo coronavírus em dezembro. Em documento judicial citado pela imprensa australiana, os advogados referem que "a data do primeiro teste PCR positivo para a covid-19 foi registada a 16 de dezembro de 2021".

Djokovic está em um hotel em Melbourne aguardando uma audiência que definirá se ele poderá participar do Aberto da Austrália ou se será deportado.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE