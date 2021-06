"Era unânime: não queríamos que fosse aqui", diz Casemiro sobre Copa América no Brasil

"Cada um tinha seu motivo, cada um tinha a sua forma de pensar", falou o capitão da seleção brasileira sobre o descontentamento de jogadores com a realização do torneio no Brasil edit

247 - Capitão da seleção brasileira, Casemiro externou neste domingo (13) em coletiva de imprensa mais uma vez que os atletas da equipe não estavam "contentes" com a transferência da Copa América no Brasil.

O meio-campista seguiu linha parecida com a do treinador, Tite, e evitou dar muitos detalhes de como ocorreu a organização dos jogadores para a divulgação de uma manifesto contra o torneio, além de criticar a forma como a competição foi organizada.

Casemiro disse que cada jogador tinha sua razão para não querer a Copa América no Brasil, mas falou em "honrar" a camisa da seleção e jogar o torneio para vencer.

"A gente já se manifestou internamente, nas redes sociais, porém todo mundo já sabe que nosso pedido foi não sediar a Copa no Brasil. Cada um tinha seu motivo, cada um tinha a sua forma de pensar. Mas em momento algum a gente falou que vai deixar de honrar essa camisa. Mas não estávamos contentes com a Copa América aqui. (...) Não estávamos felizes com a Copa América no Brasil. Somos os atuais campeões. A forma que ela foi apresentada... Uma Copa América tão bonita, uma competição centenária não pode ser organizada em dez dias. Da forma como foi feita, não foi da melhor maneira, da melhor organização possível. Mas respeitamos e estamos aqui para vencer. (...) A gente já se pronunciou sobre esse tema. Deixamos claro: cada um tinha o seu pensamento, especialmente de não ter a Copa América no Brasil. Era unânime que não queríamos que fosse aqui", falou.

