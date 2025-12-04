Flamengo celebra título brasileiro em noite de festa no Maracanã

247 - O Flamengo confirmou uma temporada memorável ao derrotar o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (3), resultado que assegurou mais um título do Campeonato Brasileiro para o clube.

O triunfo coroou um ano histórico para os comandados de Filipe Luís, que já haviam levantado a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores da América, destaca reportagem da Agência Brasil. Com a vitória, o Rubro-Negro alcançou 78 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, que chegou a 73 ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0 em Belo Horizonte.

Um jogo duro em meio à festa

Empurrado por mais de 73 mil torcedores, o Flamengo enfrentou dificuldades diante de um Ceará que se fechou com linhas baixas para limitar os espaços do ataque rubro-negro. A equipe carioca controlou a posse de bola e finalizou de média distância, enquanto o Vozão apostava em bolas longas buscando Pedro Raul, isolado no ataque.

Enquanto isso, no Mineirão, o Palmeiras abriu vantagem logo aos oito minutos: após uma finalização de Vitor Roque defendida parcialmente por Everson, Flaco López aproveitou o rebote e marcou. O time de Abel Ferreira ampliou aos 19, quando Allan recebeu lançamento preciso de Gustavo Gómez e concluiu após falha de Guilherme Arana, garantindo 2 a 0 ainda na primeira etapa.

O gol do título

Com o empate parcial no Rio de Janeiro, o título ainda não estava assegurado. Mas o Flamengo intensificou as jogadas pelos lados do campo, estratégia que deu resultado aos 36 minutos. Carrascal encontrou Samuel Lino em profundidade, e o atacante finalizou por baixo das pernas do goleiro Bruno Ferreira para fazer o gol decisivo.

Depois do intervalo, já sentindo o desgaste da recente conquista da Libertadores, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas exibiu maturidade para administrar a vantagem. O Ceará cresceu em criatividade após alterações promovidas por Léo Condé, porém não conseguiu superar a marcação rubro-negra.

O Flamengo encerra sua trajetória no Campeonato Brasileiro com números impressionantes e desempenho que confirma a superioridade exibida ao longo da temporada. As informações têm como base reportagem do UOL, citada no segundo parágrafo desta matéria.

De acordo com o UOL, o Rubro-Negro somou 23 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas nesta edição do campeonato. A equipe também registrou o melhor ataque, com 75 gols marcados, e a defesa menos vazada, com apenas 24 gols sofridos, consolidando uma campanha amplamente dominante.

Encerramento do Brasileirão e foco no Qatar

Restando ainda uma partida a cumprir, a tendência é que o técnico Filipe Luís opte por preservar boa parte dos titulares. O planejamento mira a disputa da Copa Intercontinental, competição que será realizada no Qatar e que marca o último grande desafio do Flamengo na temporada.

O duelo será contra o Mirassol, campeão da Copa Sul-Americana, previsto para o próximo domingo no estádio Maião. Segundo a publicação do UOL, a partida ainda está sujeita a alterações de data e horário, dependendo do ajuste das entidades envolvidas na organização do torneio.

Temporada de alto rendimento

Com os números obtidos no Brasileirão, o Flamengo reforça o peso de um ano marcado por regularidade, força ofensiva e solidez defensiva. A equipe chega à reta final da temporada embalada por conquistas importantes e com a chance de fechar o calendário de forma histórica em cenário internacional.

A expectativa agora se volta para a convocação final da equipe e para a preparação no Qatar, onde o Rubro-Negro tentará coroar sua campanha com mais um título de peso.