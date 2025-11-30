Campeão da Libertadores aos 40 anos, Filipe Luís vive auge no Flamengo e mira salto à Europa

247 - Quando Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo, no fim de setembro de 2024, a dúvida sobre sua efetivação era tão grande que o clube chegou a anunciá-lo como interino antes de corrigir a informação. Pouco mais de um ano depois, seu nome ocupa o centro das atenções do futebol brasileiro e europeu.

A consolidação do treinador, segundo a Folha de S. Paulo, coincide com uma sequência de conquistas que o transformou no principal técnico brasileiro da atualidade. O mais recente título, a Copa Libertadores, veio neste sábado (29) e reforçou sua valorização no mercado internacional.

Ano de títulos e ascensão meteórica

Desde que assumiu, Filipe Luís empilhou taças. Antes da Libertadores, já havia vencido a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. No Brasileirão, o Flamengo precisa de apenas uma vitória — contra Ceará ou Mirassol — ou dois empates para assegurar mais um título.

A sequência de resultados elevou o treinador a um novo patamar. Tanto que, em setembro, ele recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, consciente de que seu trabalho vinha sendo observado por clubes maiores. Em julho, Filipe reforçou sua ambição internacional em entrevista ao jornal espanhol Marca: "Meu objetivo é, algum dia, voltar à Europa, no mais alto nível do futebol", afirmou.

Firmeza no comando e conflitos que moldaram a liderança

A ascensão de Filipe Luís também foi marcada por episódios que consolidaram sua postura como líder. Um dos momentos de maior repercussão ocorreu logo no início de sua trajetória, quando ele levantou a moral de Gabigol, então afastado por Tite, mas não deixou de se impor à beira do campo. "Você me respeita, seu moleque!", disparou ao atacante em uma partida, ciente de que o microfone captava cada palavra.

Outro episódio relevante envolveu Pedro, em julho, quando o centroavante foi excluído até do banco contra o São Paulo. Filipe explicou publicamente sua decisão: "O que aconteceu foi que o comportamento do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo", afirmou. "Ele rompeu o princípio claro que temos, que é a cultura de treino. O que ele fez, para mim, foi uma falta de respeito."

O treinador detalhou que, segundo os dados monitorados no centro de treinamento, o jogador teve os piores índices da equipe. "Foi o último em absolutamente tudo. Você vê o aquecimento, as respostas, o deboche...", criticou. Pedro reagiu em campo, recuperou desempenho e só não jogou a final da Libertadores por estar lesionado.

Repercussão interna e elogios de dirigentes

A transformação do ambiente e dos resultados fortaleceu a imagem de Filipe como um técnico exigente e equilibrado. O diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto, enalteceu seu trabalho. "Filipe é um treinador jovem, com apenas um ano de profissão, mas com um talento enorme. Trabalhei com muitos treinadores e considero que ele está ao nível dos melhores. Com muito para evoluir, mas já com um nível que lhe permite claramente treinar na Europa", disse Boto

Europa no horizonte e futuro em negociação

O interesse europeu tem um elemento decisivo: o treinador é representado por Jorge Mendes, um dos agentes mais influentes do futebol mundial e responsável por conduzir grande parte da carreira de Cristiano Ronaldo. Mendes trabalha para posicioná-lo como possível sucessor de Diego Simeone no Atlético de Madrid, clube onde Filipe brilhou como lateral e que moldou parte de sua visão tática. O contrato de Simeone segue até 2027, mas o cenário é monitorado de perto.

Paralelamente, o Flamengo tenta renovar com o treinador por mais um ano, ciente de seu impacto no clube e do ruído gerado pelo assédio europeu. A ótima campanha na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos — incluindo vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, que acabou campeão — ampliou sua visibilidade no exterior.

O atual vínculo de Filipe Luís com o Flamengo termina em 31 de dezembro, e a renovação deve vir acompanhada de um aumento salarial expressivo, compatível com o novo status do treinador.