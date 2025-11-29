Palmeiras e Flamengo decidem título da Libertadores

247 - Palmeiras e Flamengo entram em campo neste sábado (29), às 18h, no Estádio Monumental “U”, em Lima, para disputar a final da Copa Libertadores da América de 2025. A decisão reúne duas das equipes mais competitivas do continente e promete arquibancadas lotadas na capital peruana. O vencedor da noite se tornará o maior campeão brasileiro do torneio, chegando ao quarto título e quebrando o atual empate com São Paulo, Santos e Grêmio, além dos próprios finalistas. As informações são da CNN Brasil.

Caminho até a final

O Palmeiras chega à decisão sustentado pela melhor campanha da fase de grupos e por atuações sólidas no mata-mata. A equipe de Abel Ferreira superou Universitario-PER, River Plate e LDU para alcançar a final. O técnico, no entanto, lida com ausências importantes: Weverton segue afastado por lesão na mão, enquanto Lucas Evangelista e Paulinho também desfalcam o time.

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, garantiu vaga nas oitavas ao avançar em segundo lugar no grupo. Na fase eliminatória, o rubro-negro passou por Internacional, Estudiantes e Racing. Mas a equipe também tem perdas significativas para a decisão: Pedro, em recuperação de lesão no antebraço, está fora, assim como Plata, suspenso após expulsão na semifinal. Léo Ortiz e Allan dificilmente estarão à disposição.

Lima novamente no centro do futebol continental

A capital peruana recebe uma final da Libertadores pela segunda vez. Em 2019, o Monumental “U” foi palco do título do Flamengo sobre o River Plate, na primeira final em jogo único da história da competição. O retorno ao Peru reforça o simbolismo da disputa entre os dois clubes brasileiros.

Onde assistir ao jogo

A final terá transmissão em TV aberta pela Globo e, na TV fechada, pela ESPN. Os serviços de streaming Ge TV, Disney+ e Paramount+ também exibem a partida. O portal CNN Esportes fará a cobertura em tempo real.