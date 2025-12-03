Flamengo decide o título em duelo tenso com o Ceará no Maracanã

247 - Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã, em partida decisiva válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ganhou clima de final, já que o rubro-negro pode garantir o título nacional diante de sua torcida.

O Flamengo chega embalado após conquistar a Libertadores no último sábado (29) e lidera o Brasileirão com 75 pontos. A equipe depende apenas de si para assegurar o troféu: basta vencer o Ceará. Caso empate ou perca, ainda poderá ser campeã, desde que o Palmeiras não vença o Atlético-MG na rodada.

O Ceará vive situação oposta. Após derrotas para Internacional e Mirassol e um empate com o Cruzeiro, o time busca reação para se afastar da parte baixa da tabela. A última vitória ocorreu em sábado (9) contra o Corinthians. Mesmo com desfalques importantes, a equipe tenta surpreender no Maracanã.

Escalações prováveis

Flamengo — Técnico: Filipe Luís

O rubro-negro não contará com Pedro, que segue em recuperação de lesão na coxa e fratura no antebraço. Plata retorna após suspensão e disputa uma vaga no ataque. A equipe deve entrar em campo com força máxima para tentar assegurar o título antecipado.

Provável formação: Rossi; Varela, Danilo (Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Carrascal (Cebolinha ou Lino) e Bruno Henrique.

Jogadores pendurados: Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Ceará — Técnico: Léo Condé

Willian Machado e Matheus Bahia estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Pedro Henrique desfalca o time por lesão muscular. As mudanças afetam especialmente o setor esquerdo da equipe.

Provável formação: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.

Jogadores pendurados: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Lucas Mugni, Zanocelo, Dieguinho, Galeano, Fernandinho e Pedro Henrique.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Rodrigo José Pereira de Lima Assistente 1: Rafael da Silva

Rafael da Silva Assistente 2: Thiago Americano Labes

Thiago Americano Labes Quarto árbitro: Jefferson Ferreira

Jefferson Ferreira VAR: Emerson de Almeida Ferreira





Torcidas na expectativa para o duelo

Dados do Google Trends mostram grande expectativa pelo jogo concentrada nos estados do Ceará, em destaque, e no Rio de Janeiro.







