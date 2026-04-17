Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Libertadores
Com vitória por 4 a 1 no Maracanã, time mantém 100% e lidera o Grupo A da Libertadores
247 - O Flamengo goleou o Independiente Medellín por 4 a 1, no Maracanã, e manteve 100% de aproveitamento na Copa Libertadores, consolidando a liderança do Grupo A com seis pontos. A vitória reforça o bom início da equipe carioca na competição continental.
O time comandado pelo técnico Leonardo Jardim teve uma atuação consistente diante da equipe colombiana, controlando o jogo e explorando com eficiência as transições ofensivas para construir o placar elástico.
Domínio desde o início
O Flamengo abriu o placar ainda nos primeiros minutos, aos 14, quando Lucas Paquetá aproveitou passe de Ayrton Lucas e finalizou com precisão para superar o goleiro Chaux. A equipe manteve o controle da partida e limitou as ações ofensivas do adversário.
O Independiente Medellín chegou a reagir aos 39 minutos do primeiro tempo, após erro de Carrascal que originou contra-ataque. Serna avançou e serviu Yony González, que empatou a partida ao finalizar na saída do goleiro Rossi.
Reação rápida e ampliação do placar
A resposta do Flamengo foi imediata. Aos 44 minutos, Bruno Henrique recolocou o time em vantagem ao marcar de cabeça após cruzamento de Arrascaeta.
Na etapa final, a dupla voltou a participar diretamente de mais um gol. Bruno Henrique e Arrascaeta inverteram funções, e o uruguaio apareceu na área para finalizar de primeira e ampliar a vantagem rubro-negra.
Com o jogo controlado, o técnico Leonardo Jardim promoveu mudanças na equipe. Uma delas resultou no quarto gol: Pedro, que saiu do banco, aproveitou contra-ataque puxado por Luiz Araújo e finalizou para fechar o placar.
Palmeiras também vence
Ainda de acordo com a Agência Brasil, outro representante brasileiro também venceu na rodada. O Palmeiras derrotou o Sporting Cristal por 2 a 1, jogando em casa.
Murilo abriu o placar para o time paulista, enquanto Juan González empatou para os peruanos. A vitória foi garantida apenas na reta final, com gol de pênalti marcado por Flaco López.