Flamengo x Medellín: onde assistir à Libertadores

247 - O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, em duelo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.

Flamengo tenta manter embalo no grupo

O time carioca chega ao confronto embalado após vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC na estreia, jogando fora de casa. Com o resultado, o Flamengo busca aproveitar o mando de campo para seguir na liderança do grupo e consolidar um início positivo na competição.

A estratégia da equipe é manter o ritmo apresentado na primeira rodada, especialmente diante de sua torcida no Maracanã, tradicional palco de decisões importantes.

Medellín busca reação fora de casa

Do outro lado, o Independiente Medellín desembarca no Rio de Janeiro após empatar por 1 a 1 com o Estudiantes, na Colômbia. O resultado garantiu apenas um ponto na estreia, o que aumenta a necessidade de pontuar fora de casa.

A equipe colombiana encara o confronto como uma oportunidade de surpreender e ganhar força na disputa por uma vaga na próxima fase da Libertadores.

Detalhes da partida

O duelo entre Flamengo e Independiente Medellín será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília). A transmissão será feita pela ESPN e pelo Disney+.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador. O crescimento do interesse reflete a mobilização dos torcedores às vésperas do confronto, especialmente diante da importância do duelo para a sequência do Flamengo na Libertadores e da tentativa do Independiente Medellín de surpreender fora de casa.