BRB amplia patrocínio ao Flamengo para R$ 42 milhões, mas esconde marca na camisa

247 - O Banco de Brasília renovou e ampliou o contrato de patrocínio com o Flamengo, elevando o valor para R$ 42 milhões, mas com uma mudança significativa na exposição da marca. Segundo informações publicadas pelo portal Metrópoles, a identidade visual do banco deixará de aparecer de forma destacada no uniforme do clube carioca.

No novo acordo, o nome “BRB” será substituído na camisa pela marca “Nação BRB Fla”, vinculada a um banco digital desenvolvido em parceria com o próprio time. A estratégia representa uma mudança em relação ao modelo anterior, quando o BRB chegou a ocupar o espaço de patrocinador master, com maior visibilidade.

Nos últimos anos, a presença do banco estatal no uniforme rubro-negro já vinha sendo reduzida. Após deixar a posição principal, a marca foi deslocada para áreas menos visíveis, como o ombro da camisa. Agora, com o novo formato, o nome do banco ficará diluído entre os termos “nação” e “fla”, reduzindo ainda mais sua exposição direta.

A reformulação do patrocínio ocorre em meio a um cenário de questionamentos envolvendo a instituição financeira, especialmente após prejuízos relacionados ao Banco Master. Esse contexto teria influenciado a decisão de reposicionar a marca dentro da estratégia comercial do clube.

O caso provocou reação política no Distrito Federal. O vice-presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado distrital Ricardo Vale (PT), apresentou uma representação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) solicitando a suspensão do contrato.

No documento, o parlamentar afirmou que “a credibilidade do BRB está tão abalada, que houve resistência do clube, segundo a imprensa, para aceitar a continuidade da parceria, só fechada por insistência do banco”.

Ele também criticou o novo formato do acordo, destacando que “essa manobra permite que o Flamengo utilize a exposição para fortalecer o produto digital compartilhado, em vez de apenas exibir a sigla do banco estatal”.

Além da suspensão imediata do patrocínio, Ricardo Vale pediu que o TCDF determine ao BRB a recuperação dos valores já repassados ao clube. A Corte de Contas ainda deverá analisar o pedido.

A parceria entre o banco público e o clube de maior torcida do país vinha sendo considerada estratégica para ampliar a presença da instituição no mercado nacional. No entanto, a nova configuração do contrato e os questionamentos políticos lançam incertezas sobre a continuidade e os efeitos da iniciativa.