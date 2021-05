Flávio Gomes: Bolsonaro aceitou sediar Copa América porque SBT detém direitos de transmissão

"É uma emissora que se alinha 24 horas por dia com o pensamento bolsonarista, com as atrocidades que esse governo tem cometido. E o cara das comunicações do governo [Fábio Faria] é genro do Silvio Santos", falou à TV 247 o jornalista esportivo edit

247 - O jornalista esportivo Flávio Gomes, em entrevista ao Boa Noite 247 nesta segunda-feira (31), afirmou que a posição do governo Jair Bolsonaro de aceitar rapidamente sediar a Copa América em junho tem a ver com os direitos de transmissão do torneio.

Ele lembrou que o SBT obtém os direitos da competição neste ano e, além disso, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, é genro de Silvio Santos, dono so SBT. "O dono dos direitos da Copa América desse ano é o SBT. É uma emissora que se alinha 24 horas por dia com o pensamento bolsonarista, com as atrocidades que esse governo tem cometido desde que ele surgiu. E o cara das comunicações do governo [Fábio Faria] é genro do Silvio Santos, e evidentemente que quando a gente começar a assistir a esses jogos pelo SBT nós vamos ter patrocínios estatais. Não tenho dúvida de que nós vamos ter um Banco do Brasil comprando uma cota, ou uma Caixa Econômica, ou a Petrobras, alguma coisa assim".

"É evidente que se os direitos dessa competição pertencessem a quem tem feito futebol nas últimas décadas no Brasil, que é a TV Globo, o Brasil não se ofereceria dessa maneira tão rápida, tão ágil para fazer o torneio", concluiu.

