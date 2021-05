Fluminense homenageia vítimas da Covid em final contra o Flamengo

“De março de 2020 até hoje, mais de 446 mil brasileiros perderam a luta contra a Covid-19”, lamentou nas redes sociais o perfil do Fluminense, que no ano passado fez campanha contra a retomada do futebol em meio à pandemia edit

247 - O Fluminense entrará com uma homenagem às vítimas da Covid-19 em último jogo da final do Campeonato Carioca, neste sábado, 22, contra o Flamengo. Em um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, o tricolor entrará com a mensagem “É pelas Vidas” estampada na camisa.

“De março de 2020 até hoje, mais de 446 mil brasileiros perderam a luta contra a Covid-19”, lamentou nas redes sociais o perfil do clube, que no ano passado se juntou ao Botafogo contra a retomada do futebol em meio à pandemia.

Enquanto isso, o Flamengo foi um dos times que mais fez pressão pela retomada do futebol e esse mês assinou com a Havan, do bolsonarista Luciano Hang, que é a nova patrocinadora do rubro-negro. A associação do clube com o empresário bolsonarista gerou insatisfação em torcedores.

O FlaFlu acontece neste sábado às 21h05, no Maracanã.

