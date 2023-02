Gleisi cobra responsabilização de Wallace por ameaça a Lula

'No dia que Lula retoma o Bolsa Atleta, um conhecido atleta do vôlei incentiva sua morte', criticou a presidente do PT edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), cobrou pelo Twitter na noite desta terça-feira (31) a responsabilização do jogador de vôlei da Sada Cruzeiro e da Seleção Brasileira, Wallace de Souza, pela ameaça que fez ao presidente Lula (PT).

"No dia que Lula retoma o Bolsa Atleta, destina R$ 82 milhões pra competidores da base ao alto rendimento olímpicos e paralímpicos, conhecido atleta do vôlei incentiva sua morte. Wallace inclusive foi beneficiário do programa, recebeu 308 mil. Responsabilização precisa acontecer", publicou Gleisi.

De fato Wallace recebeu R$ 308 mil do Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte criado em 2005 pelo então governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que agora está em seu terceiro mandato. A informação, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi divulgada pelo blog Olhar Olímpico, do portal Uol.

Nesta terça-feira (31), o esportista sugeriu que gostaria de ver Lula assassinado. Depois da polêmica criada, Wallace foi às redes pedir desculpas.

