Gleisi lamenta morte de Isabel Salgado, "mulher de talento, coragem e posições firmes"

Diversos políticos repercutiram nas redes sociais o falecimento da ex-atleta, que integrava o grupo de transição do governo Lula na área de esportes edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), lamentou a morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado nesta quarta-feira (16).

Isabel é mãe de Pedro, Maria Clara e Carol Solberg e foi anunciada na última segunda-feira como integrante do grupo de transição do governo Lula (PT) na área de esportes.

"Muita tristeza perdermos hoje a Isabel do Vôlei. Mulher de talento, coragem e posições firmes. Contribuiu diretamente para a vitória da democracia e estava no grupo de esportes do Gabinete de Transição. Nossa solidariedade à família e a todos e todas que a admiram", escreveu Gleisi.

Vários outros políticos lamentaram a partida da ex-atleta:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.