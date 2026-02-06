Governo Trump volta a bloquear repasse à Agência Mundial Antidopagem

247 - Os Estados Unidos decidiram novamente não transferir recursos financeiros à Agência Mundial Antidopagem (AMA) e condicionaram o pagamento à realização de auditoria independente. Segundo os registros, assinados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça-feira (3), a Oficina de Política Nacional de Controle de Drogas manterá retido o valor de US$ 3,6 milhões (R$ 18,8 milhões) até que seja realizada avaliação externa com o objetivo de "fortalecer a confiança dos Estados Unidos na organização".

Segundo a AFP, os Estados Unidos são o maior contribuinte individual da agência global de controle antidopagem e mantêm divergências com a entidade há meses. A entidade passou a ser alvo de ataques em 2024, após distorções sobre supostas revelações de nadadores chineses que teriam testado positivo para trimetazidina antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, e não sofreram punições. A Agência Mundial Antidopagem confirmou a justificativa apresentada pelas autoridades chinesas, que atribuíram os resultados à contaminação alimentar.

Condições impostas pela legislação

A legislação sancionada por Trump estabelece que qualquer financiamento estadunidense à agência deve ser acompanhado de resultados de auditoria conduzida por especialistas externos em antidopagem e por auditores independentes experientes. O objetivo, segundo o governo dos EUA, é demonstrar que a entidade sediada em Montreal, no Canadá, e seus dirigentes cumprem suas obrigações institucionais.

Em nota, a agência afirmou que "as contribuições anuais não estão sujeitas a condições". A entidade acrescentou que: "Se cada governo impusesse suas próprias condições à sua contribuição à AMA, seria um caos". Além disso, também informou que passa por auditorias independentes regulares e que outras autoridades globais ajudaram a reduzir o impacto da decisão estadunidense. Segundo a entidade, o orçamento anual é de aproximadamente US$ 56 milhões, sendo metade financiada por governos e metade pelo Comitê Olímpico Internacional.

Diálogo com instituições dos EUA

A agência declarou que segue "disposta a trabalhar com todas as organizações americanas", incluindo o governo dos Estados Unidos, o comitê olímpico nacional e os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. Representantes dessas instituições participaram nesta sexta-feira (6) de reunião em Milão durante o lançamento oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.